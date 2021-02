Colette Un amore più forte di tutto è il film stasera in tv domenica 14 febbraio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Colette Un amore più forte di tutto film stasera in tv: cast

La regia è di Milan Cieslar. Il cast è composto da Clémence Thioly,

Jirí Mádl, Eric Bouwer, Andrej Hryc, Zuzana Mauréry, Ondřej Vetchý, Helena Dvořáková, Kristína Svarinská, Juraj Adamík, Jiří Bartoška.

Colette Un amore più forte di tutto film stasera in tv: trama

Il tv movie è basato sul romanzo di Arnost Lustig dal titolo Prisoner of Auschwitz (il prigioniero di Auschwitz). La storia è ambientata all’epoca del nazismo e racconta la storia d’amore tra due giovani e la loro determinazione a sfuggire ad una vita senza speranza.

Colette Un amore più forte di tutto streaming

Colette Un amore più forte di tutto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

