IL COMMISSARIO RICCIARDI QUARTA PUNTATA. Lunedì 15 febbraio 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Commissario Ricciardi quarta puntata: trama e anticipazioni 15 febbraio 2021

Il Commissario Ricciardi quarta puntata – episodio 4 Il giorno dei morti. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto Ricciardi scopre che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La ricerca della verità mette Ricciardi seriamente in pericolo di vita e costringe Enrica a fare un voto.

Il Commissario Ricciardi streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand.

