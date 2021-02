Transporter 3 è il film stasera in tv lunedì 15 febbraio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Transporter 3 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Transporter 3

GENERE: Azione

ANNO: 2008

REGIA: Olivier Megaton

CAST: Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berléand, Robert Knepper, Jeroen Krabbé, David Atrakchi, Yann Sundberg, Eriq Ebouaney, Silvio Simac

DURATA: 100 Minuti

Transporter 3 film stasera in tv: trama

Frank Martin, ex-mercenario delle forze speciali specializzato nel trasporto di pacchi top secret, è chiamato ad una nuova missione. Dapprima non intende accettare l’incarico, ma poi viene costretto da un malavitoso a fare consegne, sotto il ricatto di un bracciale esplosivo nel caso in cui lui si allontani dall’auto. Il trasporto è più rischioso del previsto e prevede la consegna da Marsiglia a Odessa di due grossi sacchi e una ragazza, la figlia di un politico ucraino, rapita per costringere il padre a far passare delle navi piene di rifiuti tossici. Durante il viaggio frank dovrà superare ostacoli di ogni tipo e liberarsi di criminali che vogliono mettere le mani sulla ragazza. La sua vita stessa è minacciata. Frank non sa ancora di essere vittima di una trappola, ma sa benissimo che il rischio è molto alto…

Transporter 3 film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo episodio della popolare saga cinematografica d’azione creata da Luc Besson e Robert Mark Kamen, che narra le vicende del trasportatore Frank Martin, interpretato da Jason Statham (nei primi tre film). La trilogia è composta da The Transporter (2002), di Corey Yuen e Louis Leterrier, e Transporter: Extreme (2005) diretto da Louis Leterrier. Nel 2015 è uscito il reboot della saga. Di seguito ecco la trama e il trailer.

Transporter 3 streaming

Transporter 3 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Transporter 3 film stasera in tv: trailer

