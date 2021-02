Nonno Scatenato è il film stasera in tv martedì 16 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nonno Scatenato film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Dirty Grandpa

USCITO IL: 13 aprile 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Dan Mazer

CAST: Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch, Julianne Hough, Aubrey Plaza, Dermot Mulroney, Adam Pally, Jason Mantzoukas, Mo Collins, Brandon Mychal Smith

DURATA: 102 Minuti

Nonno Scatenato film stasera in tv: trama

Jason Kelly è il classico bravo ragazzo, un giovane molto serio, con un buon lavoro e in procinto di convolare a nozze con la fidanzata, ragazza che ha conosciuto ai tempi del liceo. La futura sposa è la figlia del suo capo e per Jason questo significa anche un importante avanzamento di carriera che diventerà socio dello studio legale del futuro suocero.

Ma a sconvolgere la vita del bravo Jason arriva il nonno Dick, un arzillo e sboccato vecchietto, vedovo da poco, che vuole recuperare il tempo perduto e che trascinerà il nipote a Daytona in Florida in un viaggio folle. Sarà una vacanza fuori dalle righe tra feste, risse da bar e una serata epica di karaoke che metterà a serio rischio le nozze del ragazzo. Alla fine nonno e nipote scoprono di poter imparare molto l’uno dall’altro e creare quel legame che non avevano mai avuto prima. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE SUL FILM

Nonno Scatenato film stasera in tv: curiosità

Il film è stato stroncato dalla critica. Ai Razzie Awards 2016 è stato candidato nelle categorie peggior film, peggior attore, peggior attrice non protagonista, e peggior sceneggiatura.

La pellicola sarebbe dovuta uscire in USA a Natale 2015, ma è stata distribuita nelle sale dal 22 gennaio 2016.

Per scattare la foto della locandina, Robert De Niro ha sollevato Zac Efron sulla sua schiena senza alcun aiuto.

La scena delle vacanze di primavera nella spiaggia della Florida è stata girata a Tybee Island, in Georgia.

La grafica della locandina è una citazione de Il laureato (1967).

Jeff Bridges e Michael Douglas sono stati considerati per il ruolo di Dick Kelly.

Nel film Cattivi vicini del 2014 Zac Efron si veste come Travis Bickle, personaggio di Taxi Driver (1976) interpretato da Robert De Niro.

Nonno Scatenato streaming

Nonno Scatenato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nonno Scatenato film stasera in tv: trailer

