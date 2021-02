Per sempre la mia ragazza film stasera in tv 16 febbraio: cast, trama, streaming

Per sempre la mia ragazza è il film stasera in tv martedì 16 febbraio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Per sempre la mia ragazza film stasera in tv: cast

La regia è di Bethany Ashton Wolf. Il cast è composto da Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson, Tyler Riggs.

Per sempre la mia ragazza film stasera in tv: trama

Il film racconta la storia di Josie che, a Saint Augustine, in Louisiana viene lasciata dal fidanzato, Liam, il giorno del matrimonio. Otto anni dopo, Liam, è ormai un cantante country di successo, una star. Il giorno dopo un concerto, Liam, viene a sapere che Mason, uno dei suoi testimoni al matrimonio e suo migliore amico, è morto in un incidente stradale. Liam decide di interrompere il tour e fa ritorno a St. Augustine per i funerali di Mason. Lì scopre che Josie ha una figlia di sette anni, Billy, e che lui è il padre.

Anche se Josie ha provato a contattarlo, dopo aver scoperto di essere incinta, Liam non ha mai risposto alle chiamate e al messaggio lasciato in segreteria, facendole credere che a lui non importasse più nulla. Liam convince Josie a lasciargli trascorrere del tempo con Billy. Billy capisce presto che Liam è suo padre e convince la madre a farglielo conoscere meglio…

Per sempre la mia ragazza streaming

Per sempre la mia ragazza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

