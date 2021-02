Felony è il film stasera in tv mercoledì 17 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Felony film stasera in tv: cast

La regia è di Matthew Saville. Il cast è composto da Joel Edgerton, Jai Courtney, Tom Wilkinson, Mark Simpson, Aimee Pedersen, Lizzie Schebesta, Melissa George, Sarah Roberts.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Felony film stasera in tv: trama

Il detective Mal Toohey rimane illeso dopo una sparatoria nel corso di una retata antidroga. Dopo essere stato celebrato dai colleghi, l’uomo torna a casa ubriaco e colpisce con il suo specchietto un bambino in bicicletta. Egli chiama un’ambulanza, ma quando sulla scena giungono i detective Jim Melic e Carl Summer nega ogni coinvolgimento nell’incidente. Melic si dimostra da subito sospettoso ed inizia ad indagare.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Felony streaming

Felony streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili