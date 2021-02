Jason Bourne è il film stasera in tv mercoledì 17 febbraio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jason Bourne film stasera in tv: cast

La regia è di Paul Greengrass. Il cast è composto da Matt Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Vincent Cassel, Riz Ahmed, Ato Essandoh, Scott Shepherd, Bill Camp, Vinzenz Kiefer, Stephen Kunken.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jason Bourne film stasera in tv: trama

Jason Bourne, un uomo trasformato in una sorta di macchina omicida in seguito a un esperimento della CIA, dopo aver scoperto la sua vera identità e quello che crede essere l’obiettivo dei suoi creatori, sembra aver trovato nella vendetta un po’ di pace e scompare. Ma Nicky Parsons agente della CIA infiltratosi in un gruppo di hacker per scoprire i segreti dell’intelligence statunitense, recupera il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di Jason Bourne. Nicky riesce a contattare Bourne, datosi alla macchia, e l’incontro tra i due attira subito le attenzioni dei vertici di Langley, determinati a eliminare entrambi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nel frattempo viene attivato un nuovo programma che getta allo scoperto Bourne ad opera di una organizzazione che ha lo scopo di utilizzare a proprio favore il terrorismo, la tecnologia e l’insurrezione per portare a termine un piano finale. Gli inseguitori di Bourne credono che lui si farà ricondizionare se in cambio gli verrà offerto l’oggetto dei suoi desideri, un arma speciale e unica. Ma i suoi inseguitori non sanno che dal fondo all’animo dei più crudeli e violenti soldati può emergere il bisogno di aiutare e difendere gli innocenti dal potere fuori controllo.

Jason Bourne film stasera in tv: curiosità

Si tratta del quinto film della serie di Bourne ed è il sequel diretto di The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo del 2007. Tra i due film è uscito The Bourne Legacy (2012) con protagonista l’agente Aaron Cross, spin-off della saga cinematografica che narra una storia completamente diversa dal romanzo di Van Lustbader.

La pellicola ha ricevuto una nomination agli Screen Actors Guild Award per le migliori controfigure cinematografiche.

Matt Damon ha ammesso di aver fatto maggior fatica a tenersi in forma per riprendere il ruolo di Bourne rispetto ai precedenti film.

Jason Bourne streaming

Jason Bourne streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Jason Bourne film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili