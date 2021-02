L’AMORE STRAPPATO SECONDA PUNTATA. Mercoledì 17 febbraio 2021 torna in replica in prima serata su Canale 5 la fiction con Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Amore Strappato: trama e cast

La serie tv composta da tre puntate è tratta da una storia vera, quella di Angela Lucanto. La trama si basa sul libro che quest’ultima ha scritto insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri dal titolo Rapita dalla Giustizia. La fiction racconta un incredibile errore giudiziario in cui una bambina di appena 7 anni viene strappata alla sua famiglia per via delle ingiuste accuse di molestie da parte del padre. Protagonisti sono Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi, quest’ultimo è anche regista insieme a Simona Izzo. SCOPRI IL CAST COMPLETO

L’Amore Strappato seconda puntata: trama e anticipazioni 10 febbraio 2021

Continua la lotta di Rosa (Sabrina Ferilli) per dimostrare che suo marito Rocco (Enzo Decaro) è innocente rispetto alle accuse di molestie che avrebbe perpetrato verso la figlioletta Arianna. L’asso nella manica dell’avvocato Smiraglia (Ricky Tognazzi) avrà successo? Nel frattempo una famiglia si fa avanti per adottare la bambina e, quando il tribunale nega a Rosa il ricongiungimento con la figlia, la donna e il marito temono che non rivedranno più Arianna. Infatti l’adozione va a buon fine e la bambina va a vivere con la nuova famiglia. Rocco però non vuole arrendersi e tenta di attirare l’attenzione dei media. Intanto Rosa incontra un uomo che le rivela dove vive Arianna…

L’Amore Strappato streaming

La nuova fiction andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

