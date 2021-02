The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 19 febbraio 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor 4 trama episodi 19 febbraio 2021

The Good Doctor 4 episodio 6 Lim. La dottoressa Audrey Lim e Claire si occupano di Ben, veterano dell’esercito affetto da Sindrome da stress post traumatico. L’equilibrio mentale dell’uomo è davvero in bilico, tanto da spingerlo a tentare il suicidio. Così la Lim decide di sottoporlo a una procedura sperimentale, scegliendo Shaun e Asher – ancora sconvolti per la morte del loro paziente Carl – per portarla a termine.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

E’ un successo e Ben trova finalmente la forza di affrontare il proprio trauma. Se Ben, Shaun e Asher trovano conforto e nuova energia da quanto accaduto, lo stesso non vale per Audrey, molto provata dalla pandemia da Covid-19. E, proprio come il suo paziente, la donna sembra decisa a non ammettere, nemmeno con se stessa, di avere un problema. Shaun, intanto, è disperatamente alla ricerca del regalo perfetto per il compleanno di Lea.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili