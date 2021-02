THE RESIDENT 2 EPISODI 19 FEBBRAIO 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 da venerdì 19 febbraio 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 2: trama episodi 19 febbraio 2021 su Rai 2

The Resident 2 episodio 14 Stupidaggini in nome del sesso. “Love is in the Air”… Dopo il brutto litigio che ha chiuso lo scorso episodio, Conrad cerca di sorprendere Nic con una romantica cena di San Valentino. Nic, però, ha già un impegno: deve partecipare a un incontro con i familiari al centro di disintossicazione che sta seguendo la riabilitazione di sua sorella Jessie. Conrad si trova, così, costretto a cedere la prenotazione al dottor Austin che, a sua volta, la dà a Mina. Quest’ultima, intanto, è a un bivio. Micah le ha chiesto di sposarlo ma lei non è riuscita a dargli una risposta. Bell decide di trascorrere la giornata in sala operatoria, Kit dà qualche consiglio a un paziente con un “infortunio da sesso” e Irving e Jessica decidono di rendere pubblica la loro relazione.

The Resident 2 episodio 15 Regine della chirurgia. La fiducia di Bell nella Quovadis viene messa ulteriormente a dura prova quando il giovane Henry Barnett, uno dei pazienti “fiori all’occhiello” della cooperazione tra il Chastain e l’azienda di Gordon Page, viene ricoverato in pronto soccorso in seguito a quella che sembra una grave crisi epilettica. Per cercare di salvare capra e cavoli, Bell finirà per mettere Conrad in una posizione impossibile. Nel frattempo, scopriamo qualche dettaglio sul passato di Mina quando la madre, la dottoressa Josephine Okeke, famosa chiururga nigeriana, arriva in visita.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

