Torna su Rai 1 lo show A Grande Richiesta che celebra le canzoni e i volti più amati della musica e dello spettacolo. Scopri ospiti e anticipazioni della seconda puntata sabato 20 febbraio 2021.

A Grande Richiesta ospiti e anticipazioni 20 febbraio 2021

Per il secondo appuntamento con il ciclo di eventi speciali A Grande Richiesta, Rai 1 dedica una serata omaggio a una delle più grandi protagoniste della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. La “Minaccia Bionda”, una delle definizioni di sé più amate dall’artista stessa, va in onda sabato 20 febbraio in prima serata alle 21.25, con la conduzione di Flavio Insinna. Senza prendersi troppo sul serio Patty, da sempre allergica alle definizioni, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, in una partita fra musica e parole, chiamerà a raccolta gli amici di ieri e di oggi per ripercorrere una carriera ancora in pieno movimento.

Duetterà, si racconterà, giocherà allo specchio con sé stessa e con artisti del calibro di Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Morgan, Giovanni Allevi, Elio, Nina Zilli, Elettra Lamborghini, N.A.I.P., Giovanni Caccamo e Stefano Di Battista. Attraverso la musica, i contributi e la conduzione gentile e coinvolgente di Flavio Insinna e le incursioni di Pino Strabioli, si ripercorrerà quel viaggio favoloso della giovanissima ragazza veneziana che da quella mitica notte al Piper di Roma datata 1966 continua ad accompagnare il pubblico tra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni.

A Grande Richiesta streaming

A Grande Richiesta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

