Confusi e felici è il film stasera in tv sabato 20 febbraio 2021 in onda in prima serata su Rai 3.

Confusi e felici film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Massimiliano Bruno

CAST: Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Kelly Palacios

DURATA: 105 Minuti

Confusi e felici film stasera in tv: trama

Marcello (Claudio Bisio) è uno psicanalista che un giorno entra in crisi e decide di chiudersi in casa e non occuparsi più dei suoi pazienti. La segretaria Silvia (Anna Foglietta) non accetta la decisione di Marcello. Decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Ad aiutare Silvia nel compito di aiutare lo psicanalista ci saranno uno spacciatore affetto da attacchi di panico, Nazareno (Marco Giallini); un quarantenne mammome cronico, Pasquale (Massimiliano Bruno); una ninfomane invadente, Vitaliana (Paola Minaccioni); una coppia in crisi sessuale, Enrico e Betta (Pietro Sermonti e Caterina Guzzanti) e Michelangelo, telecronista in crisi per il tradimento della moglie. Un gruppo decisamente eterogeneo di personaggi che cercheranno in ogni modo di tirare su il morale di Marcello riuscendo a farlo aprire alla vita per diventare una persona migliore.

Confusi e felici film stasera in tv: curiosità

Il film è stato prodotto da Italian International Film con Rai Cinema ed è stato girato a Roma.

Nella scena della serenata di Marcello a Silvia compaiono i tre cantautori romani Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri.

In una scena i protagonisti vanno a ballare la pizzica alla Notte della Taranta. Il nome del locale deriva dal festival che si svolge in Salento ogni anno. Nella scena Transumanze Popolari e Compagnia Sciarabballo.

Confusi e felici streaming

Confusi e felici streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Confusi e felici film stasera in tv: trailer

