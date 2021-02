911 EPISODI 21 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 21 febbraio 2021 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 21 febbraio 2021

911 Stagione 3 Episodio 11 Carpe Diem. Chimney riceve la visita a sorpresa del suo fratellastro, in arrivo dalla Corea. I due non si sono mai incontrati. La riunione di famiglia finirà per coinvolgere anche Maddie che, finalmente, deciderà di incontrare i genitori adottivi del suo compagno. Nel frattempo, Athena e Michael ragguagliano i figli sul difficile percorso che l’uomo ha davanti, mentre Buck riceve buone notizie: è guarito al 100%. La squadra, intanto, interviene su tre chiamate: una vede coinvolto un istruttore di volo, l’altra un cassiere di banca investito da un trattore, la terza un uomo con un tubo conficcato in gola.

911 Lone Star serie tv su Rai 2: trama episodi 21 febbraio 2021

911 Lone Star Stagione 1 Episodio 3 Superbia o umiltà. La puntata è diretta da Jennifer Lynch, figlia del celebre David. Decisa a trovare risposte sulla sorella scomparsa, Michelle, ignorando un ordine restrittivo, incontra Dustin, l’ex di Iris. Owen inizia la chemioterapia per trattare il tumore ai polmoni, ma ancora non ha parlato della sua condizione con il figlio TK. Questi, intanto, ha un duro scontro con Judd, che non va per il sottile e lo bolla come “cocco di papà”. Nel frattempo, la squadra è impegnata in tre interventi: un uomo, intrappolato in un silos per il mais, rischia di soffocare; una donna ha un malore durante una gara alimentare e un’altra cade dal balcone (al settimo piano) mentre sta facendo yoga. Infine, Marjan si trova ad affrontare spiacevoli problemi: la comunità islamica non vede di buon occhio il suo lavoro.

