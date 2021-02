Independence Day Rigenerazione è il film stasera in tv domenica 21 febbraio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Independence Day Rigenerazione film stasera in tv: cast

La regia è di Roland Emmerich. Il cast è composto da Bill Pullman, Jeff Goldblum, Judd Hirsch, Liam Hemsworth, Jessie Usher, Charlotte Gainsbourg.

Independence Day Rigenerazione film stasera in tv: trama

Sono passati 20 anni dall’attacco distruttivo che uccise tre miliardi di persone sulla terra e il direttore del settore Ricerca e Sviluppo, David Levinson, scopre una nuova minaccia aliena. Thomas J. Whitmore (Pullman), ex presidente degli Stati Uniti sostituito da Lanford, una donna che segue i consigli strategici dei suoi generali, dà il terribile annuncio alle nazioni in diretta mondiale causando il panico generale.

Si prepara un piano di difesa contro il prossimo attacco alieno, tutti coalizzati e muniti di tecnologia extraterrestre, recuperata nella precedente invasione. Contro la monumentale forza dell’avversario si schierano due piloti rivali e un ex presidente eroico, disposto a tutto pur di preservare il suo pianeta e proteggere sua figlia.

Independence Day Rigenerazione recensione

Il film non porta con sé alcuna novità tuttavia possiede un forte impatto emotivo che riesce a far godere al pubblico una storia assai prevedibile. Si sente tra gli attori la mancanza di Will Smith con il suo carisma e umorismo. La scelta di sostituirlo con lo sconosciuto Jessie T. Usher nel ruolo del figlio è per molti discutibile. Gli effetti speciali sono presenti in gran quantità regalando un crescendo di intensità al film fino allo scontro finale con le super astronavi aliene. Anche se in un decennio cinematografico in cui i film di fantascenza con battaglie e massiccio CGI la fanno da padrona, Independence Day – Rigenerazione funziona anche grazie all’inevitabile collegamento emotivo dello spettatore con il primo film, che all’epoca fu amatissimo grazie alla sua originalità.

Independence Day Rigenerazione streaming

Independence Day Rigenerazione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Independence Day Rigenerazione film stasera in tv: trailer

