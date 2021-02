LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO PRIMA PUNTATA. Da domenica 21 febbraio 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonista Luisa Ranieri. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Le indagini di Lolita Lobosco prima puntata: trama e anticipazioni 21 febbraio 2021

Le indagini di Lolita Lobosco prima puntata La circonferenza delle arance. Ritornata a Bari, sua città natale, il vicequestore Lolita Lobosco si occupa di un caso dove l’accusato è un dentista incensurato e suo primo grande amore, accusato di abuso sessuale nei confronti della sua assistente. Lolita è convinta dell’innocenza dell’uomo, ma il ritrovamento di un cadavere fa vacillare la sua convinzione.

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi.

Le indagini di Lolita Lobosco: link utili