Sanremo 2021 guida completa del Festival: serate, canzoni, ospiti, artisti

SANREMO 2021 GUIDA. Il 71° Festival della Canzone Italiana si terrà allo storico Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2020. Sono tante le novità di questa nuova edizione della kermesse musicale, a partire dai conduttori, fino alla gara vera e propria. Vediamo in dettaglio di seguito tutto quello che c’è da sapere con la nostra guida. TUTTE LE NEWS SU #SANREMO

Quando inizia il Festival di Sanremo 2021? Il 71° Festival della Canzone Italiana si terrà nelle giornate di: martedì 2 marzo (serata inaugurale), mercoledì 3 marzo, giovedì 4 marzo, venerdì 5 marzo e la finale di sabato 6 marzo 2021. La location è come sempre il Teatro Ariston della cittadina ligure, storica location della kermesse.

Festival di Sanremo 2021: conduttori

Esordisce come presentatore e come direttore artistico Amadeus, che sarà accompagnato sul palco dell’Ariston da diverse co-conduttrici: Elodie, Matilda De Angelis.

Festival di Sanremo 2021: la gara e meccanismo

Saranno 26 i concorrenti, tra cantanti singoli e gruppi, che parteciperanno alla gara del Festival di Sanremo 2021. Si contenderanno il titolo le Nuove Proposte: Avincola, Davide Shorty, Dellai, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano, Greta Zuccoli, Wrongonyou. SCOPRI I VINCITORI DI TUTTE LE EDIZIONI

Festival di Sanremo 2021: le serate

I Campioni in gara parteciperanno con 26 canzoni inedite e si esibiranno 13 nella prima serata (2 marzo) del Festival e i restanti 13 nella seconda serata (2 marzo). Nelle terza serata (3 marzo) i Campioni si esibiranno insieme agli ospiti in duetto su brani della musica italiana. Nella quarta serata (5 marzo) i Big interpreteranno, di nuovo, i propri brani. Nella serata finale (6 marzo) dopo aver riascoltato tutte e 26 le canzoni in gara, scopriremo il brano vincitore della 71° edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2021 Big: concorrenti e canzoni

Festival di Sanremo 2021: duetti

La terza serata sarà quella dedicata ai Duetti per celebrare la musica italiana. I Big infatti si esibiranno insieme ad artisti Ospiti italiani o stranieri con canzoni appartenenti al repertorio della storia musicale nostrana. Gli artisti verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quella delle serate precedenti determineranno una nuova classifica. Scopri tutte le canzoni dei duetti e gli ospiti

Festival di Sanremo 2021 in tv e radio

Festival di Sanremo 2021: come si vota

In base dalle diverse serate, verranno chiamati a votare tre giurie e il pubblico attraverso il televoto: la Giuria della Sala Stampa, Giuria degli Esperti, la Giuria Demoscopica e il pubblico da casa con il televoto. Per tutte le info sulle percentuali delle varie votazioni e per il regolamento consultare il nostro articolo come si vota.

Sanremo 2021: link utili

Festival di Sanremo 2021: le cinque serate e scaletta

PRIMA SERATA: esibizione di 13 canzoni in gara Big e 4 Nuove Proposte

esibizione di 13 canzoni in gara Big e 4 Nuove Proposte SECONDA SERATA: esibizione di 13 canzoni in gara Big e 4 Nuove Proposte

esibizione di 13 canzoni in gara Big e 4 Nuove Proposte TERZA SERATA – DUETTI: esibizione di tutti i Big in gara con ospite

esibizione di tutti i Big in gara con ospite QUARTA SERATA: esibizione delle canzoni in gara delle Nuove Proposte e dei Campioni; proclamazione vincitore Nuove Proposte

esibizione delle canzoni in gara delle Nuove Proposte e dei Campioni; proclamazione vincitore Nuove Proposte QUINTA SERATA – FINALE: esibizione di tutte 26 canzoni in gara e premiazioni

Sanremo 2021 PrimaFestival e DopoFestival

Il Dopo Festival 2021, in diretta dal Teatro del Casinò, renderà omaggio alle stelle della musica e alle canzoni dell’Ariston. A trasportarci in questo mondo ci sarà Nicola Savino. Una band musicale accoglierà gli artisti protagonisti del Festival. Scopri tutto sul DopoFestival

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.