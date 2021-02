L’AMORE STRAPPATO TERZA PUNTATA. Mercoledì 24 febbraio 2021 torna in replica in prima serata su Canale 5 la fiction con Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Amore Strappato: trama e cast

La serie tv composta da tre puntate è tratta da una storia vera, quella di Angela Lucanto. La trama si basa sul libro che quest’ultima ha scritto insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri dal titolo Rapita dalla Giustizia. La fiction racconta un incredibile errore giudiziario in cui una bambina di appena 7 anni viene strappata alla sua famiglia per via delle ingiuste accuse di molestie da parte del padre. Protagonisti sono Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi, quest’ultimo è anche regista insieme a Simona Izzo.

L’Amore Strappato terza puntata: trama e anticipazioni 24 febbraio 2021

E’ passato molto tempo da quando Arianna è stata strappata ai suoi genitori, quando questi ricevono il conto dell’istituto in cui la bambina ha vissuto prima dell’adozione. Rosa (Sabrina Ferilli) trova in quelle carte un indizio da cui partire per mettersi sulle tracce della figlia. Mentre Rocco Cerca un modo per saldare il debito, la donna inizia una faticosa ricerca che potrebbe portarla a un passo dalla felicità. Quando poi Rosa e Rocco sembrano aver trovato Arianna non possono avvicinarla: lo ha stabilito il Tribunale. E’ Ivan a mettersi in contatto con la sorella, riaprendo la ferita di un passato doloroso che la ragazza ha cercato di lasciarsi alle spalle. Dopo anni passati nella convinzione che la sua famiglia l’avesse abbandonata, la verità si rivela agli occhi di Arianna, mettendola davanti ad una scelta difficile.

L’Amore Strappato streaming

La nuova fiction andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc.

