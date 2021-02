Red Sparrow è il film stasera in tv mercoledì 24 febbraio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Red Sparrow film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Red Sparrow

DATA USCITA: 01/03/2018

GENERE: Thriller

NAZIONALITA’: USA

ANNO: 2018

REGIA: Francis Lawrence

CAST: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Joely Richardson

DURATA: 139 Minuti

Red Sparrow film stasera in tv: trama

Dominika Egorova è la prima ballerina del Bolshoi. Ma la danza non è il suo solo impegno. Deve infatti prendersi cura della madre sola e ammalata e lo fa con affetto e devozione. Un giorno un brutto infortunio pone bruscamente fine alla sua carriera di ballerina. Senza la danza è a rischio la sussistenza economica sua e della madre. Dominika accetta la proposta dello zio Vanja, potente vicedirettore del SVR, di servire il governo di Mosca divenendo un’agente segreta, una Sparrow pronta a tutto che usa la seduzione come arma letale. Dentro di sé, però, Dominika disprezza i metodi del governo e coltiva un piano segreto.

Red Sparrow recensione

Red Sparrow è un film di spionaggio vecchio stile, e contiene tutti gli ingredienti tipici del genere: spie, contrapposizione tra America e Russia, doppi giochi, incertezza su ciò che è vero o meno. Il film è orientato sul tema della seduzione e include alcune scene di sesso ai limiti dell’eccesso e contenuti violenti. Ma un film ha bisogno di qualcosa di più del sesso e della violenza per offrire una visione avvincente. Certamente l’esplorazione della seduzione è un aspetto interessante, ma non è sufficiente a reggere una intera pellicola. Il film fornisce anche un testo interessante nell’attuale clima di dibattito sul femminismo e il sesso. Red Sparrow lancia comunque il messaggio che le donne possono utilizzare il loro sex appeal senza che automaticamente gli uomini abbiano il diritto di avere rapporti sessuali con loro.

Red Sparrow film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato all’omonimo best seller dell’ex agente della CIA e autore di thriller Jason Matthews. In Italia il romanzo è stato pubblicato da DeA Planeta con il titolo di Nome in codice: Diva. È il primo volume di una trilogia che è proseguita con Il palazzo degli inganni e con The Kremlin’s Candidate, pubblicato negli USA a febbraio 2018.

Le scene sono state girate tra Budapest, Bratislava, Vienna e Londra.

Red Sparrow streaming

Red Sparrow streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Red Sparrow film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=PLt2RuvHPfA

