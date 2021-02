SANREMO 2021 FAQ. Ecco di seguito una sorta di vademecum per seguire la meglio il 71° Festival della Canzone Italiana con le FAQ (domande più richieste e loro risposte) e tutto quello che devi sapere con info su ciò che ruota attorno alla gara del Festival di Sanremo 2021. TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2021 FAQ: tutto quello che devi sapere sul Festival

Quando inizia il Festival di Sanremo 2021? Martedì 2 marzo 2021.

Quando finisce il Festival di Sanremo? Sabato 6 marzo 2021.

Chi è il direttore artistico e conduttore di quest’anno? Amadeus.

Chi sono gli altri co-conduttori/vallette? Insieme a Amadeus saliranno sul palco diverse co-conduttrici nelle varie serate: Matilda de Angelis, Elodie

Quali sono gli ospiti che parteciperanno alle varie serate del Festival di Sanremo 2021? Tra i nomi spiccano il co-conduttore Fiorello, Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Ornella Vanoni. scopri tutti gli ospiti serata per serata

Sanremo 2021 FAQ: cantanti

Chi sono i Big in gara e con quali canzoni?

Aiello – Ora testo e video

Annalisa – Dieci testo e video

Arisa – Potevi fare di più testo e video

Bugo – E invece sì testo e video

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima testo e video

Coma_Cose – Fiamme negli occhi testo e video

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti testo e video

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera testo e video

Fasma – Parlami testo e video

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome testo e video

Francesco Renga – Quando trovo te testo e video

Fulminacci – Santa Marinella testo e video

Gaia – Cuore amaro testo e video

Ghemon – Momento perfetto testo e video

Gio Evan – Arnica testo e video

Irama – La genesi del tuo colore testo e video

La Rappresentante di Lista – Amare testo e video

Lo Stato Sociale – Combat Pop testo e video

Madame – Voce testo e video

Malika Ayane – Ti piaci così testo e video

Maneskin – Zitti e buoni testo e video

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista testo e video

Noemi – Glicine testo e video

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato testo e video

Random – Torno a te testo e video

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) testo e video

Chi sono le Nuove Proposte in gara e con quali canzoni? Le Nuove Proposte in gara sono Avincola, Davide Shorty, Dellai, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano, Greta Zuccoli, Wrongonyou.

Sanremo 2021 FAQ: la gara

Qual è il meccanismo di gara? leggi qui

Chi vota e quali sono le modalità? leggi qui

Chi sono i membri della Giuria di Qualità / Giuria d’Onore? La giuria degli esperti è solitamente composta da personaggi del mondo dello spettacolo, televisione e musica. Non sono necessariamente cantanti o musicisti. La vedremo in azione venerdì e sabato.

Quali premi sono in palio? Oltre alla vittoria del Festival di Sanremo 2020 nella sezione Big, verranno assegnati anche il premio al miglior testo da parte della Giuria di Qualità e alla miglior musica da parte dell’Orchestra. Inoltre vengono assegnati i prestigiosi Premio della critica “Mia Martini”, Premio della Sala Stampa Radio-TV “Lucio Dalla”, Premio Assomusica e il Premio alla carriera “Città di Sanremo”.

Sanremo 2021 FAQ: social e altre info

Come seguire la manifestazione sui social? Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo 2021 è diventato super social, infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Ci sarà il Dopofestival e chi lo conduce? leggi qui

Ci sarà il Prima Festival e chi lo conduce? leggi qui

Sanremo 2021: link utili