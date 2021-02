Il Paradiso per davvero film stasera in tv 25 febbraio: cast, trama, streaming

Il Paradiso per davvero è il film stasera in tv giovedì 25 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Paradiso per davvero film stasera in tv: cast

La regia è di Randall Wallace. Il cast è composto da Greg Kinnear, Kelly Reilly, Thomas Haden Church, Connor Corum, Margo Martindale, Jacob Vargas, Danso Gordon, Rob Moran, Darcy Fehr.

Il Paradiso per davvero film stasera in tv: trama

Il piccolo Colton Burpo, un bambino di quattro anni, dopo un’operazione d’urgenza in cui ha rischiato la vita guarisce e comincia a raccontare di essere stato in Paradiso. Racconta di avere incontrato gli angeli, Gesù a cavallo! e alcuni componenti della sua famiglia scomparsi prima della sua nascita. Mentre Colton racconta con innocenza dettagli che non poteva conoscere, il padre Todd, pastore della comunità del Wisconsin dove svolge l’attività di piccolo imprenditore e vigile del fuoco volontario, non sa se credere alle parole del figlio o attribuirle alla sua immaginazione infantile. L’uomo si trova a scontrarsi contro un muro di mistero e dubbio e non sa se rendere pubbliche le dichiarazioni ed i racconti alla sua congregazione. Ma alla fine Todd riesce a ritrovare la speranza, la fede e la forza di andare avanti.

Il Paradiso per davvero streaming

Il Paradiso per davvero streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il Paradiso per davvero film stasera in tv: trailer

