Ottilie Von Faber-Castell Una donna coraggiosa è il film stasera in tv sabato 27 febbraio 2021 in onda in prima serata su Rai 1.

Ottilie Von Faber-Castell Una donna coraggiosa film stasera in tv: cast

La regia è di Claudia Garde. Il cast è composto da Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert.

Ottilie Von Faber-Castell Una donna coraggiosa film stasera in tv: trama

La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, anche se innamorata del primo, finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro. Nel corso della sua vita, Ottilie sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna.

Ottilie Von Faber-Castell Una donna coraggiosa streaming

Ottilie Von Faber-Castell Una donna coraggiosa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

