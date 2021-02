Scooby-Doo è il film stasera in tv sabato 27 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scooby-Doo film stasera in tv: cast

La regia è di Raja Gosnell. Il cast è composto da Rowan Atkinson, Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr., Linda Cardellini, Isla Fisher, Andrew Prine, Sugar Ray.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scooby-Doo film stasera in tv: trama

Dopo due anni che la Mistery Inc. ha chiuso l’attività, i suoi componenti, Scooby- Doo, Fred (Freddie Prinze Jr.), Daphne (Sarah Michelle Gellar), Shaggy (Matthew Lillard) e Velma (Linda Cardellini) vengono chiamati a Spooky Island per indagare su alcuni “strani” avvenimenti. Il proprietario del luna-park, infatti, è convinto che il luogo sia infestato da fantasmi. Dimenticato il passato, toccherà ancora una volta alla banda risolvere il caso.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scooby-Doo streaming

Scooby-Doo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Scooby-Doo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili