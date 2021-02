13 Hours The Secret Soldiers Of Benghazi film stasera in tv 28 febbraio: cast, trama, streaming

13 Hours The Secret Soldiers Of Benghazi è il film stasera in tv venerdì 26 aprile 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

13 Hours The Secret Soldiers Of Benghazi film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Bay. Il cast è composto da Pablo Schreiber, John Krasinski, Toby Stephens, David Denman, Max Martini, James Badge Dale, David Costabile, Dominic Fumusa, Demetrius Grosse, Alexia Barlier.

13 Hours The Secret Soldiers Of Benghazi streaming

13 Hours The Secret Soldiers Of Benghazi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

13 Hours The Secret Soldiers Of Benghazi film stasera in tv: trama

11 settembre del 2012. Sono trascorsi esattamente undici anni dai tragici attacchi dell’11 settembre 2001, quando a Bengasi, in Libia, vengono presi d’assalto l’Ufficio diplomatico degli Stati Uniti e una stazione della CIA. L’ambasciatore americano Christopher Stevens e altri tre funzionari diplomatici americani vengono uccisi. A fronteggiare l’irruzione, per evitare altre morti, sono sei agenti della sicurezza americana. Sono ore convulse e il team americano di soldati coinvolto nella lotta contro i terroristi fatica a dare un senso a quel caos.

13 Hours The Secret Soldiers Of Benghazi streaming

13 Hours The Secret Soldiers Of Benghazi film stasera in tv: trailer

