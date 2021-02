911 EPISODI 28 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 28 febbraio 2021 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 28 febbraio 2021

911 Stagione 3 Episodio 12 Pazzi. Athena segue il caso di una donna recatasi al pronto soccorso per forti dolori alla testa. Gli esami hanno evidenziato un proiettile conficcato nella sua scatola cranica. Qualcuno le ha sparato, ma lei sembra non ricordare. La soluzione del caso, come spesso avviene, si trova tra le mura di casa. Nel frattempo, mentre i vigili del fuoco intervengono per uno scherzo da teenager andato a finire male e per salvare una donna rimasta incastrata nella finestra di un bagno al suo primo appuntamento, Eddie è alle prese con Christopher. Il ragazzino, infatti, ha deciso di provare ad andare in skateboard, ma si è fatto male. Josh, infine, il collega di Maddie, va a un appuntamento combinato on line. E non finirà con una proposta di matrimonio…

911 Lone Star serie tv su Rai 2: trama episodi 28 febbraio 2021

911 Lone Star Stagione 1 Episodio 4 Per volontà divina. Le squadre di soccorso sono in massima allerta: è stato diramato un avviso per un tornado di categoria 4 diretto verso la città di Austin. L’impatto potrebbe causare danni devastanti. Nel frattempo, Owen continua la chemioterapia e valuta l’idea di rivelare finalmente al figlio il suo stato di salute. Purtroppo, però, TK lo viene a scoprire da solo e questo porta a un duro confronto tra i due.

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

