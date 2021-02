Catwoman è il film stasera in tv domenica 28 febbraio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Pitof è interpretata da Halle Berry e Sharon Stone. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Catwoman film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 27 agosto 2004

GENERE: Azione, Fantasy

ANNO: 2004

REGIA: Pitof

CAST: Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Aaron Douglas, John Cassini, Peter Williams, Byron Mann, Frances McDormand, Michael Massee, Peter Wingfield, Alex Borstein, Samantha Simmonds, Michael Daingerfield, Missy Peregrym

DURATA: 104 Minuti

Catwoman film stasera in tv: trama

In una grande azienda produttrice di cosmetici, la Hedare Beauty, lavora Patience in qualità di graphic designer. La ditta è in procinto di produrre un rivoluzionario prodotto anti-invecchiamento. Ma Patience senza volerlo scopre un oscuro segreto nascosto dal suo datore di lavoro. In tal modo viene coinvolto in una cospirazione aziendale. la donna diventa una scomoda testimone che deve essere eliminata. Questo fatto cambierà il destino di Patience per sempre trasformandola in una donna con la forza, la velocità, l’agilità e i sensi ultra-sviluppati di un gatto: Catwoman. Diventata una sinuosa creatura, elegante e furtiva, Catwoman agirà sulla sottile linea tra il bene e il male in cerca di vendetta…

Catwoman film stasera in tv: curiosità

Il film ha ricevuto diverse critiche negative e ha ricevuto quattro Premi Razzie Awards come peggior film, peggior attrice, peggior regista e peggiore sceneggiatura. Alla cerimonia di consegna dei premi Halle Berry ha ritirato personalmente il premio come peggiore attrice. Solitamente gli attori a cui viene assegnata questa “riconoscenza” non si presentano per accettarlo.

La colonna sonora del film è stata affidata a Mis-Teeq con il brano Scandalous.

Catwoman streaming

Catwoman streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Catwoman film stasera in tv: trailer

