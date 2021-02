Le indagini di Lolita Lobosco seconda puntata: trama e anticipazioni 28 febbraio 2021

LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO SECONDA PUNTATA. Domenica 28 febbraio 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Luisa Ranieri. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Le indagini di Lolita Lobosco prima puntata: trama e anticipazioni 21 febbraio 2021

Le indagini di Lolita Lobosco seconda puntata Solo per i miei occhi. Lolita non fa in tempo a varcare la soglia della questura che verrà coinvolta nelle indagini sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana, Bianca Empoli. La donna è un’affermata musicista, una suonatrice d’arpa che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Ed è proprio lì che il suo cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa.

Sembrerebbe un’ordinaria storia di tradimento, culminata con l’omicidio della moglie da parte del marito geloso, ma Vito Loconsole ha un alibi di ferro ed è sicuramente estraneo all’omicidio: la sua unica colpa è di aver trascurato Bianca per dedicarsi alla sua professione di antiquario. Così Lolita, cercando con determinazione il colpevole, si trova a scavare nella vita di Bianca, sua coetanea, e a confrontarsi con le scelte inusuali della donna. La sua morte le appare l’amaro epilogo di una vita tanto premiata dal successo quanto segnata dalla solitudine.

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi.

