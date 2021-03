Brick Mansions è il film stasera in tv lunedì 1 marzo 2021 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Camille Delamarre e ha come protagonista Paul Walker. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Brick Mansions film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: azione, drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Camille Delamarre

CAST: Paul Walker, Robert Maillet, RZA, David Belle, Carlo Rota, Kwasi Songui, Andreas Apergis

DURATA: 90 minuti

Brick Mansions film stasera in tv: trama

A Detroit il crimine spadroneggia. La polizia decide di erigere delle mura per contenere i malviventi in una sola zona e proteggere il resto della città. Per il poliziotto sotto copertura Damien Collier, ogni giorno e’ una lotta contro la corruzione; per Lino, invece, la sfida quotidiana è quella di vivere una vita onesta. Le loro strade non si sarebbero mai incontrate se il re della droga di Detroit non avesse rapito la fidanzata di Lino. Insieme, i due si troveranno a dover sventare un sinistro piano che potrebbe distruggere l’intera città..

Brick Mansions film stasera in tv: curiosità

La pellicola è uno degli ultimi lavori dell’attore prematuramente scomparso Paul Walker (ultimo suo film fu Fast & Furious 7).

Il film è un action movie, remake del film francese Banlieue 13 del 2004 diretto da Pierre Morel.

Il 30 novembre 2013 Paul Walker perse la vita all’età di 40 anni in un incidente stradale a bordo di una Porsche guidata da un amico, Roger Rodas, anch’egli rimasto ucciso.

Brick Mansions streaming

Brick Mansions film stasera in tv: trailer

