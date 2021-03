Extraliscio e Davide Toffolo Bianca Luce Nera testo canzone Sanremo 2021

EXTRALISCIO E DAVIDE TOFFOLO TESTO SANREMO 2021. I cantanti sono in gara al 71° Festival della Canzone Italiana con il brano Bianca Luce Nera. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Extraliscio e Davide Toffolo Bianca Luce Nera Sanremo 2021: autori

La band degli Extraliscio e Davide Toffolo sono al loro primo Festival come concorrenti. Extraliscio e Davide Toffolo saliranno sul palco dell’Ariston con la canzone Bianca Luce Nera, scritta da Pacifico e M. Mariani. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #SANREMO2021

Extraliscio e Davide Toffolo Bianca Luce Nera Sanremo 2021: audio e video

Extraliscio e Davide Toffolo Bianca Luce Nera Sanremo 2021: testo

Bianca

Come la neve

Nera

Come l’inverno

Mi agito se non ti sento

Divento aceto che ero vino

Strano il mio sentimento

Che mi fa male e mi tiene vivo

Ora che mi leggi la mano

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un posto lontano

Noi che camminiamo vicino

Lì dove nessuno ci vede

E nessuno sa chi siamo

Senza te

Senza te io morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Bianca

Di porcellana

Nera

Ossidiana

Mi curi medicamentosa

Mi pungi come ragno ortica

Stringi forte calamita

Se voglio andare

Mi prendi ancora

Ora che conosci le carte

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un treno che parte

Noi che ci sediamo vicino

E nessuno ci conosce

E non importa dove andiamo

Senza te

Io da solo qui morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Fonte miracolosa

Piantagione velenosa

Ti ho cercato in ogni cosa

E ti ho trovato e ti cerco ancora

Senza te

Io da solo qui morirei

Ho deciso di camminare

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

