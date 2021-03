IL COMMISSARIO RICCIARDI SESTA PUNTATA. Lunedì 1 marzo 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Commissario Ricciardi sesta puntata: trama e anticipazioni 1 marzo 2021

Il Commissario Ricciardi sesta puntata – episodio 6 In fondo al tuo cuore. Un noto chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio e per Ricciardi e Maione è l’inizio di un’indagine che li porta nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti, dove infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo inestricabile alla gioia rara dell’amore. Proprio quella gioia che sembra condurre Ricciardi a un passo da Enrica.

Il Commissario Ricciardi streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

