Il tuo ex non muore mai film stasera in tv 2 marzo: cast, trama, streaming

Il tuo ex non muore mai è il film stasera in tv martedì 2 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il tuo ex non muore mai film stasera in tv: cast

La regia è di Susanna Fogel. Il cast è composto da Mila Kunis, Justin Theroux, Kate McKinnon, Sam Heughan, Gillian Anderson, Ólafur Darri Ólafsson, Fred Melamed, Ivanna Sakhno, Justine Wachsberger.

Il tuo ex non muore mai film stasera in tv: trama

Audrey e Megan sono amiche per la pelle. Nel giorno del suo compleanno Audrey scopre che il fidanzato Drew è una spia, e l’uomo le affida un incarico pericoloso: portare a Vienna una statuetta che salverà i destini del mondo. Megan non intende abbandonare l’amica del cuore, così le donne s’imbarcano in un’avventura che attraverserà metà Europa e seminerà morti e feriti lungo tutto il percorso.

Il tuo ex non muore mai streaming

Il tuo ex non muore mai streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il tuo ex non muore mai film stasera in tv: trailer

