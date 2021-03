La vita è una cosa meravigliosa è il film stasera in tv martedì 2 marzo 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La vita è una cosa meravigliosa film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Gigi Proietti, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Anis Gharbi, Emanuele Bosi, Virginie Marsan, Orsetta De Rossi, Sebastiano Lo Monaco, Yuliya Mayarchuck.

La vita è una cosa meravigliosa film stasera in tv: trama

Cesare è un poliziotto che si occupa di intercettazioni. Ascoltando tutti i giorni le vite degli altri scopre che la fidanzata fa la escort, che un noto medico raccomanda il figlio presso gli amici professori per non farlo bocciare, figlio che invece che studiare gioca d’azzardo; che Antonio, presidente di un importante gruppo bancario, è vittima di continue richieste di fondi neri da parti di politici di ogni fazione. Tante sono le persone che vengono travolte dall’indagine e tutte cercano di sistemare i propri problemi tramite scorciatoie. Ma tutti alla fine troveranno un modo di cambiare vita.

La vita è una cosa meravigliosa streaming

La vita è una cosa meravigliosa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La vita è una cosa meravigliosa film stasera in tv: trailer

