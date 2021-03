Sanremo 2021 ospiti serata per serata: tutti gli ospiti del Festival

SANREMO 2021 OSPITI. Il Festival è ormai alle porte: da martedì 2 marzo da sabato 6 marzo le serate di Rai 1 saranno illuminate dalla kermesse canora. Oltre ai Big in gara, il conduttore Amadeus, Fiorello e varie co-conduttrici accoglieranno moltissimi artisti nazionali. Ecco di seguito tutti gli ospiti serata per serata della kermesse. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2021 ospiti serata per serata

SANREMO 2021 PRIMA SERATA 2 MARZO. Tra gli ospiti della serata troviamo Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic (che saranno presenti tutte le serate) mentre la co-conduttrice sarà l’attrice Matilda De Angelis. Infine sarà ospite Loredana Bertè. scaletta e anticipazioni

SANREMO 2021 SECONDA SERATA 3 MARZO. Tra gli ospiti della serata troviamo Achille Lauro e il calciatore Zlatan Ibrahimovic (che saranno presenti tutte le serate) mentre la co-conduttrice sarà la cantante Elodie. Dopo aver vinto il Golden Globe per Io si (Seen), Laura Pausini canterà il singolo trionfante. E ancora saranno ospiti Il Volo che omaggeranno il compianto Maestro Ennio Morricone; Gigliola Cinquetti che canterà Non ho l’età e Dio come ti amo, Marcella Bella con Senza un briciolo di testa e Montagne verdi; Fausto Leali che si esibirà in Mi manchi e Io amo. Infine sarà presente Alex Schwazer. scaletta e anticipazioni

SANREMO 2021 TERZA SERATA 4 MARZO. Tra gli ospiti della serata troviamo Achille Lauro e il calciatore Zlatan Ibrahimovic (che saranno presenti tutte le serate) mentre la co-conduttrice sarà la modella Vittoria Ceretti. Ospiti anche i Negramaro. scaletta e anticipazioni

SANREMO 2021 QUARTA SERATA 5 MARZO. Tra gli ospiti della serata troviamo Achille Lauro e il calciatore Zlatan Ibrahimovic (che saranno presenti tutte le serate) mentre le co-conduttrici saranno Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. Infine sarà ospite Mahmood. SCOPRI TUTTI I DUETTI

SANREMO 2021 QUINTA SERATA 6 MARZO. Tra gli ospiti della serata troviamo Achille Lauro e il calciatore Zlatan Ibrahimovic (che saranno presenti tutte le serate) mentre le co-conduttrici saranno Simona Ventura, Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri. Infine saranno ospiti Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Alberto Tomba e Federica Pellegrini scaletta e anticipazioni

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

