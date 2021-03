Sanremo 2021 prima serata anticipazioni: scaletta e ospiti 2 marzo

SANREMO 2021 PRIMA SERATA ANTICIPAZIONI. Ci siamo! Dopo mesi di attesa e problemi causati dal Covid, martedì 2 marzo partirà il 71° Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2021 prima serata anticipazioni

In conferenza stampa il direttore artistico Amadeus insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa de Santis hanno rivelato i dettagli della prima serata che andrà in onda a partire dalle ore 20:35 circa. La fine della trasmissione è prevista attorno all’una e un quarto, quando andrà in onda in diretta su RaiPlay il DopoFestival. Vediamo di seguito ospiti, scaletta e tutte le anticipazioni della prima serata del Festival di Sanremo 2021.

Sanremo 2021 prima serata: la gara

La serata inaugurale del 71° Festival di Sanremo vedrà i primi 13 artisti della Sezione Campioni e 4 delle Nuove Proposte eseguire per la prima volta la propria canzone in gara. Le votazioni per ognuna delle canzoni avverranno con la giuria Demoscopica. Inoltre per Le Nuove Proposte il voto di Giuria demoscopica, Sala stampa e Televoto porterà all’eliminazione di due concorrenti, mentre gli altri due andranno direttamente alla serata del venerdì. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE SERATE

Sanremo 2020 prima serata: ospiti

Nella prima serata di martedì il Festival partirà decisamente col botto e alcuni super ospiti. Tra gli ospiti della serata troviamo Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic (che saranno presenti tutte le serate) mentre la co-conduttrice sarà l’attrice Matilda De Angelis. Infine sarà ospite Loredana Bertè che si esibirà con un medley dei suoi successi e con il suo ultimo singolo “Figlia di…” in anteprima assoluta. GLI OSPITI DI TUTTE LE SERATE

Sanremo 2021 scaletta cantanti prima serata

Si esibiranno quindi 13 tra i Campioni in gara. Di seguito tutte le canzoni e i Big in ordine di uscita. SCOPRI LA SCALETTA DELLE SERATE

Aiello – Ora testo e video

Annalisa – Dieci testo e video

Arisa – Potevi fare di più testo e video

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima testo e video

Coma_Cose – Fiamme negli occhi testo e video

Fasma – Parlami testo e video

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome testo e video

Francesco Renga – Quando trovo te testo e video

Ghemon – Momento perfetto testo e video

Gio Evan – Arnica testo e video

Irama – La genesi del tuo colore testo e video

Madame – Voce testo e video

Maneskin – Zitti e buoni testo e video

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista testo e video

Sanremo 2021 scaletta Nuove Proposte prima serata

Avincola

Elena Faggi

Folcast

Gaudiano

Sanremo 2021 streaming

Si potrà seguire il Festival di Sanremo 2021 sia in televisione sia in diretta streaming sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire i vari appuntamenti anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

