Sanremo 2021 seconda serata anticipazioni: scaletta e ospiti 3 marzo

SANREMO 2021 SECONDA SERATA ANTICIPAZIONI. Mercoledì 3 marzo andrà in onda il secondo appuntamento con il 71 ° Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus e Fiorello. Ecco di seguito tutto quello che è successo nella prima serata tra cronaca, esibizioni, ospiti e classifica. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2021 prima serata anticipazioni

In conferenza stampa il direttore artistico Amadeus insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa de Santis hanno rivelato i dettagli della seconda serata che andrà in onda a partire dalle ore 20:35 circa. La fine della trasmissione è prevista attorno all’una e un quarto, quando andrà in onda in diretta su RaiPlay il DopoFestival. Vediamo di seguito ospiti, scaletta e tutte le anticipazioni della prima serata del Festival di Sanremo 2021.

Sanremo 2021 prima serata: la gara

La seconda serata del 71° Festival di Sanremo sarà strutturata come la prima: vedrà i restanti 13 artisti della Sezione Campioni e 4 delle Nuove Proposte eseguire per la prima volta la propria canzone in gara. Le votazioni per ognuna delle canzoni avverranno con la giuria Demoscopica. Inoltre per Le Nuove Proposte il voto di Giuria demoscopica, Sala stampa e Televoto porterà all’eliminazione di due concorrenti, mentre gli altri due andranno direttamente alla serata del venerdì. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE SERATE

Sanremo 2021 seconda serata: ospiti

Anche in questa seconda serata di Sanremo 2021 sarà molto ricca la lista di grandi nomi di artisti che saranno ospiti di Amadeus. Innanzitutto torna sul palco Achille Lauro che regalerà un nuovo quadro artistico con la sua performance (sarà presente tutte le serate). Stasera mancherà Zlatan Ibrahimovic impegnato con il suo Milan, ma lo ritroveremo domani. La co-conduttrice di Amadeus sarà stavolta la cantante Elodie. Dopo aver vinto il Golden Globe per Io si (Seen), Laura Pausini canterà il singolo trionfante. E ancora saranno ospiti Il Volo che omaggeranno il compianto Maestro Ennio Morricone; Gigliola Cinquetti che canterà Non ho l’età e Dio come ti amo, Marcella Bella con Senza un briciolo di testa e Montagne verdi; Fausto Leali che si esibirà in Mi manchi e Io amo. Infine sarà presente Alex Schwazer. GLI OSPITI DI TUTTE LE SERATE

Sanremo 2021 scaletta cantanti prima serata

Si esibiranno quindi 13 tra i Campioni in gara. Di seguito tutte le canzoni e i Big in ordine di uscita. SCOPRI LA SCALETTA DELLE SERATE

Sanremo 2021 scaletta Nuove Proposte prima serata

Sanremo 2021 streaming

Si potrà seguire il Festival di Sanremo 2021 sia in televisione sia in diretta streaming sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire i vari appuntamenti anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

