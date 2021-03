Immortals è il film stasera in venerdì 5 marzo 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Immortals film stasera in tv: cast

La regia è di Tarsem Singh. Il cast è composto da Henry Cavill, Freida Pinto, Mickey Rourke, Kellan Lutz, Isabel Lucas, Luke Evans, John Hurt, Stephen Dorff, Joseph Morgan, Corey Sevier, Steve Byers, Alan Van Sprang, Romano Orzari, Robert Maillet, Daniel Sharman.

Immortals film stasera in tv: trama

Nella Grecia mitologica, Iperione (Mickey Rourke) mira a liberare i Titani, prigionieri degli Dei, per ottenere il potere sul mondo. Per realizzare l’impresa ed entrare in possesso del leggendario Arco di Epiro, il sanguinario Iperione semina distruzione e morte per tutta la Grecia. Gli Dei non possono fermarlo, in osservanza ad un’antica legge. Un contadino, Teseo (Henry Cavill), desideroso di vendicare la madre morta durante una delle tante razzie di Iperione, si cimenta nella difficile impresa di salvare il mondo, con la benedizione di Zeus…

Immortals streaming

Immortals streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Immortals film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=VM4rW8oVtek

Stasera in TV: link utili