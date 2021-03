Shining è il film stasera in tv venerdì 5 marzo 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Capolavoro horror del maestro Stanley Kubrick, la pellicola è interpretata da un insuperabile Jack Nicholson che impersona lo scrittore pazzo e da Shelley Duvall, nei panni della moglie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Shining film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Shining

GENERE: horror, thriller

ANNO: 1980

REGIA: Stanley Kubrick

CAST: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Anne Jackson, Tony Burton, Philip Stone, Joe Turkel, Barry Nelson

DURATA: 146 Minuti

Shining film stasera in tv: trama

Jack Torrance, scrittore in crisi, per ritrovare l’ispirazione accetta un posto di guardiano durante la stagione invernale dell’immenso e deserto Hotel Overlook, sulle Montagne Rocciose. Parte così con sua moglie Wendy e il figlio di sette anni, Danny. Nell’albergo qualche anno prima un uomo si era suicidato dopo aver massacrato moglie e figlie. Jack conosce questo fatto ma non gli dà alcuna importanza. Il piccolo Danny è dotato di capacità sensitive e teme il peggio. Man mano che passano le settimane il piccolo è sempre più spaventato. Il bambino ha delle orribili visioni mentre il padre Jack è sempre più stralunato. Alla fine la pazzia si impadronisce completamente di lui e colto da un raptus omicida si avventa contro la moglie e il figlio. Solo grazie all’infantile astuzia di Danny, il folle Jack finirà nel grande labirinto del giardino..

Shining film stasera in tv: curiosità

Nella versione italiana la voce di Jack Nicholson è doppiata dall’ottimo Giancarlo Giannini.

Il cult movie è stato girato tra il 1978 e il 1979.

Ci sono voluti 3 giorni e 60 porte per girare la celebre scena “Here’s Johnny!”, in italiano resa con “Sono il lupo cattivo”.

Per la scena in cui Jack Nicholson rompe la porta a colpi d’ascia, la produzione fece costruire una porta più leggera per non far fare all’attore troppa fatica. Nicholson, però, aveva lavorato come volontario tra i vigili del fuoco, quindi spaccava la porta con troppa facilità. Questo portò la produzione a costruire porte più resistenti.

Fu lo stesso Danny Lloyd a decidere di muovere il proprio dito mentre parlava come Tony. Il piccolo attore fece questa cosa alle audizioni in modo spontaneo.

Il colore rosso è visibile in qualche modo in tutte le scene del film.

Shining streaming

Shining streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Shining film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=J_wQO9Oq86k

