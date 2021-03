ULTIMO 4 L’OCCHIO DEL FALCO DOVE VEDERE. Torna su Canale 5 la quarta stagione della fiction con Raoul Bova in replica da venerdì 5 marzo 2021. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e on demand.

Ultimo 4 L’Occhio Del Falco dove vedere le puntate in tv e streaming

La mini serie in due puntate Ultimo 4 L’Occhio Del Falco andrà in onda in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa. La diretta della fiction sarà disponibile anche in streaming dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, ogni episodio verrà messo in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata a Ultimo. Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle varie puntate anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

Ultimo 4 L’Occhio Del Falco: cast e scheda

La fiction in due puntate Ultimo 4 L’Occhio Del Falco è stata trasmessa su Canale 5 per la prima volta il 7 e 8 gennaio 2013. Si tratta della quarta stagione della serie iniziata nel 1998 e ispirata al libro Ultimo – Il capitano che arrestò Totò Riina. Il cast è composto dal protagonista Raoul Bova insieme a Edoardo Pesce, Alessia Barela, Francesco Mistichelli, Francesco Benigno, Ivana Lotito, Gianluca Gobbi, Valeria Bilello, Lorenzo D’Agata, Anna Ferzetti, Caterina Silva. La regia è di Michele Soavi.

Ultimo 4 L’Occhio Del Falco sui social

Per commentare in diretta la fiction Ultimo con Raoul Bova basta andare sull’hashtag #Ultimo, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

