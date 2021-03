Ultimo 4 L’Occhio Del Falco prima puntata: trama replica 5 marzo 2021

ULTIMO 4 L’OCCHIO DEL FALCO PRIMA PUNTATA. Con le repliche della quarta stagione, torna su Canale 5 la fiction con Raoul Bova. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata venerdì 5 marzo 2021. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ultimo 4 L’Occhio Del Falco prima puntata: trama replica 19 agosto 2018

Il colonnello Ultimo, dopo molti screzi con il comando dell’arma, viene trasferito al nucleo ecologico dei Carabinieri. Ultimo si inserisce in un ambiente lavorativo molto difficile con pochi mezzi e personale, ma viene appoggiato nell’inserimento nel nuovo ambiente dal suo vecchio amico Fulvio che gli trova una casa in un palazzo in periferia. Qui gli arriva la convocazione come imputato al processo di Palermo, per non aver perquisito il covo di Partanna dopo la sua cattura. Così Ultimo incontra un bambino, Diego, la cui mamma Francesca, è però legata al mafioso Totò Murace, che le chiede di lavorare per l’ultima volta per la sua organizzazione criminale, dedita al traffico di rifiuti pericolosi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Francesca accetta per proteggere Diego, il boss che comanda anche Murace, Polimeni, la vuole eliminare come testimone scomodo. Ultimo arriva un attimo dopo che i sicari la uccidano e decide di prendersi cura di Diego e di capire chi ha ucciso la giovane donna. Attraverso le indagini sul territorio risale a Polimeni e Murace le cui attività legali vengono messe sotto controllo. Ma una minaccia terribile incombe su Ultimo: Partanna dal carcere ha deciso di mettere una taglia su chi ucciderà l’ufficiale che lo aveva arrestato… LEGGI IL RIASSUNTO DELLA SECONDA PUNTATA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ultimo 4 L’Occhio Del Falco: cast e scheda

La fiction in due puntate Ultimo 4 L’Occhio Del Falco è stata trasmessa su Canale 5 per la prima volta il 7 e 8 gennaio 2013. Si tratta della quarta stagione della serie iniziata nel 1998 e ispirata al libro Ultimo – Il capitano che arrestò Totò Riina. Il cast è composto dal protagonista Raoul Bova insieme a Edoardo Pesce, Alessia Barela, Francesco Mistichelli, Francesco Benigno, Ivana Lotito, Gianluca Gobbi, Valeria Bilello, Lorenzo D’Agata, Anna Ferzetti, Caterina Silva. La regia è di Michele Soavi.

Ultimo 4 L’Occhio Del Falco sui social

Per commentare in diretta la fiction Ultimo con Raoul Bova basta andare sull’hashtag #Ultimo, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Ultimo 4 L’Occhio Del Falco e le altre serie tv segui le pagine Facebook: Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Ultimo 4 L’Occhio Del Falco: link utili