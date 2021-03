Fuori controllo è il film stasera in tv sabato 6 marzo 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fuori controllo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Edge of Darkness

GENERE: Thriller

ANNO: 2010

REGIA: Martin Campbell

CAST: Mel Gibson, Danny Huston, Ray Winstone, Denis O’Hare, Bojana Novakovic, Caterina Scorsone

DURATA: 95 minuti

Fuori controllo film stasera in tv: trama

La ventiquattrenne Emma, figlia del detective Thomas Craven, viene assassinata davanti a casa, proprio mentre cammina al fianco del padre. Tutti presumono che il vero bersaglio fosse lui visto che Thomas è un veterano detective della omicidi al Dipartimento di polizia di Boston. Il barbaro omicidio fa scattare nell’investigatore una insaziabile sete di vendetta. Il detective comincia ad indagare e scopre la doppia vita della figlia e il motivo che ne ha provocato l’omicidio. La ricerca solitaria di Craven per comprendere la morte della figlia si trasforma in un’odissea e lo porta in un mondo pericoloso fatto di spionaggio industriale, collusioni governative e omicidi. Nel frattempo un uomo, Darius Jedburgh (Ray Winstone), viene inviato per eliminare delle prove.

Fuori controllo film stasera in tv: curiosità

Basato sulla celebre serie tv Edge of Darkness di Troy Kennedy-Martin.

Nel 2010 la pellicola è stata candidata al Premio AACTA per la miglior attrice internazionale a Bojana Novaković.

Fuori controllo streaming

Fuori controllo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Fuori controllo film stasera in tv: trailer

