Il Padrino parte II è il film stasera in tv sabato 6 marzo 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Padrino parte II film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Godfather: Part II

GENERE: Drammatico

ANNO: 1974

REGIA: Francis Ford Coppola

CAST: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg, Michael Vincent Gazzo, G.D. Spradlin, Richard Bright, Gastone Moschin, Tom Rosqui, Bruno Kirby

DURATA: 200 minuti

Il Padrino parte II film stasera in tv: trama

Vito Corleone emigrò in America nel 1900 piccolo superstite di un’intera famiglia sterminata. Pian piano riuscì a creare un impero criminale fondato sulle case da gioco e sulla prostituzione. Nel 1958 il figlio di Vito, Michael, divenne il nuovo Padrino, ma il potere fa di lui un uomo solo. Intanto la famiglia Corleone era in una fase di criticità anche perchè gli “interessi commerciali” erano in evoluzionesi e la situazione si fece sempre più difficile per gli “affari”.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Padrino parte II film stasera in tv: curiosità

Il film, diventato un cult assoluto, ha conquistato ben 6 Oscar (Miglior film, regia, attore non protagonista, sceneggiatura non originale, scenografia e Miglior colonna sonora) su 11 nomination ed è stato il primo sequel nella storia del cinema a vincere l’Oscar per il Miglior film.

Don Vito è l’unico personaggio della storia del cinema ad avere vinto due Oscar con due attori diversi: Marlon Brando da anziano nel primo film del 1972 e Robert De Niro da giovane nel film del 1974.

Nel 1993 ilfilm è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Il Padrino parte II streaming

Il Padrino parte II streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili