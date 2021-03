911 EPISODI 7 MARZO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 7 marzo 2021 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 7 marzo 2021

911 Stagione 3 Episodio 13 Inchiodati. Attenzione alle pistole sparachiodi, ai birilli da bowling e, soprattutto, ai pazzi criminali! Le squadre di primo intervento rispondono alla chiamata di una donna il cui braccio è rimasto incastrato nel meccanismo che riposizione i birilli sulla pista da bowling. Un uomo, invece, si è accidentalmente sparato con una sparachiodi. Nel frattempo, mentre Bobby e Michael decidono di portare Harry in campeggio, come da tradizione, May viene accettata all’Università della California e Chimney decide di invitare Maddie (Jennifer Love Hewitt) per una cena romantica nel corso della quale progetta di aprirle il suo cuore. La puntata, però, finirà nel peggiore dei modi: i falsi poliziotti responsabili dell’aggressione a Josh fanno irruzione nella sede del 911, e prendano in ostaggio Maddie, Josh e gli altri operatori.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 Lone Star serie tv su Rai 2: trama episodi 28 febbraio 2021

911 Lone Star Stagione 1 Episodio 5 Stalloni. Owen inizia la chemioterapia e subito si trova a dover gestire gli effetti collaterali. Nel frattempo, le squadre di primo soccorso intervengono per tre diverse chiamate. Una in uno strip club, dove Paul aiuta una delle ragazze, Josie. E tra i due sembra nascere qualcosa, fino a quando, durante un appuntamento, lui non le rivela la sua identità sessuale. La seconda vede Carlos intervenire nel corso di una protesta di misogeni contro un rifugio per donne maltrattate. Lo scontro lascia sul campo un uomo che deve essere portato in ospedale, ma durante il trasporto, complice una malattia cronica del paziente, accade qualcosa di inaspettato. La terza vede i nostri impegnati in un centro per la riproduzione del bestiame. Grace, infine, accusa Judd di essere poco romantico e lui cerca di rimediare.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

911 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv 911 basta andare sull’hashtag ufficiale #911, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su 911 e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

911: link utili