Buongiorno mamma 2 torna stasera in tv venerdì 17 febbraio 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Si tratta della seconda stagione della fiction con protagonista Raoul Bova. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Buongiorno mamma 2: trama e anticipazioni 17 febbraio 2023

Il carillon ha risvegliato dei ricordi in Anna che, confusa, ritorna al giorno in cui otto anni prima è entrata in coma: teme di essere stata aggredita da qualcuno che voleva fare del male a lei e a Michelino. Un’immagine in particolare continua a tornarle in mente: un braccialetto di cuoio. Forse apparteneva a Maurizia? Mentre i figli si accorgono che la madre ha dei pensieri, arriva un giorno molto importante per Sole: il battesimo di Nina. Anche nel passato assistiamo ad un battesimo: è quello di Jacopo, durante il quale l’arrivo di persone indesiderate aveva creato una grande tensione tra Anna e Guido. Ma ora per Anna e’ arrivato il momento di concentrarsi sulla sua famiglia: Guido e i figli si stringono attorno a lei. Mentre Agata si sente esclusa dal nuovo e delicato equilibrio familiare, viene contattata da Colaprico, che vuole sapere se lei vuole conservare qualcuno degli oggetti appartenuti alla madre. Agata lo prega di buttare tutto, ma forse qualcosa verrà risparmiato.

Buongiorno mamma streaming

Buongiorno mamma streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Buongiorno mamma sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della fiction Buongiorno mamma basta andare sull’hashtag ufficiale #Buongiornomamma, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Buongiorno mamma e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Buongiorno mamma: link utili