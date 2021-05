La visita è il film stasera in tv con Sandra Milo. Scopri trama, cast, trailer e dove vedere il film in streaming.

La visita è il film stasera in tv giovedì 6 maggio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La visita film stasera in tv: cast

La regia è di Antonio Pietrangeli. Il cast è composto da Sandra Milo, François Périer, Mario Adorf, Gastone Moschin, Ferdinando Guerra, Angela Minervini, Didi Perego, Nando Angelini, Ettore Baraldi, Giancarlo Bellagamba, Bruno Benatti, Paola Del Bon, Carla Vivian, Abele Reggiani.

La visita film stasera in tv: trama

Pina, una ragazza sola che abita in un piccolo villaggio, attende con impazienza l’arrivo di Adolfo, che viene da Roma, il quale aveva risposto al suo annuncio economico a scopo di matrimonio. I due si vedono la prima volta alla stazione e dopo i primi momenti di imbarazzo, non fanno che studiarsi a vicenda. Pina, stanca della solitudine, è una ragazza pratica ed ha una relazione con un camionista, Renato. Adolfo è un uomo egoista, indolente e suscettibile ed anch’egli ha un legame con una donna che detesta. Allorché Adolfo scopre Renato in camera da letto, invece di adontarsi fa amicizia con lui; il giorno dopo, ripartendo per Roma, si fa portare ad un’altra stazione, per non far sospettare i paesani di aver passato la notte con Pina. Prima di lasciarsi i due promettono di scriversi.

La visita streaming

La visita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

