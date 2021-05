Isola Dei Famosi 2021 dove vedere la diretta in tv e streaming

Isola Dei Famosi 2021 dove vedere. Scopri come seguire le puntate in diretta tv, streaming e tutti gli appuntamenti del day time.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 DOVE VEDERE. La nuova edizione del reality show di sopravvivenza parte in prima serata su Canale 5. Oltre alla diretta serale con Ilary Blasi, l’inviato Massimiliano Rosolino, le opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, saranno davvero tantissime le modalità per seguire i concorrenti naufraghi. Oltre agli appuntamenti classici del day-time, infatti, si potranno seguire le gesta dei famosi anche tramite sito ufficiale, App e social. Ecco di seguito in dettaglio gli orari e dove vedere la diretta dell’ Isola Dei Famosi 2021 in tv o streaming. SCOPRI TUTTO SU #ISOLA2021

Isola Dei Famosi 2021 dove vedere: diretta in tv

PRIMA SERATA. L’ Isola Dei Famosi 2021 comincerà ufficialmente lunedì 15 marzo con l’arrivo dei naufraghi nelle spiagge dell’Honduras. Ilary Blasi, l’inviato Massimiliano Rosolino e le opinioniste condurranno le puntate serali a partire dalle ore 21:25 (circa) su Canale 5. Il reality durerà 10 settimane, salvo decisioni da parte di Mediaset di allungare o accorciare il programma in itinere. SCOPRI COME VOTARE I CONCORRENTI

DAY-TIME. Come sempre, andranno in onda diversi appuntamenti quotidiani con Isola dei Famosi 2021.

Isola Dei Famosi 2021 streaming

Inoltre sul sito ufficiale e sull’App MediasetPlay, sarà possibile seguire lo streaming del prime-time e del day-time in diretta streaming ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre la puntata serale così come tutti gli appuntamenti quotidiani saranno disponibili in replica sul sito ufficiale e sull’App MediasetPlay.

Isola dei Famosi 2021 dove vedere: sito e App ufficiale

Anche per questa nuova edizione del reality show, sia il sito ufficiale isola.mediaset.it sia l’App MediasetPlay offriranno una grande quantità di contenuti esclusivi e aggiornatissimi. Entrambi come sempre sono disponibili gratuitamente per tutti i sistemi operativi. Durante il programma, saranno presenti news, approfondimenti, gallery fotografiche e video on demand. Tra queste sono incluse le puntate intere del day-time, clip dallo studio o dall’Honduras, interviste agli eliminati e tanto altro.

Inoltre MediasetPlay sarà disponibile per la prima volta anche sulle SmartTV abilitate.

Da questa edizione è infatti possibile utilizzare la propria Smart Tv per rivedere le clip del programma. Basta sintonizzare la TV su un canale Mediaset, premere il tasto “Freccia su” per accedere a Mediaset Play e gustare direttamente in TV tutta l’esperienza dell’Isola, anche on demand. Inoltre, Mediaset Play consentirà al pubblico dell’Isola di votare anche con il telecomando del proprio televisore, accedendo all’app dalla propria Smart TV abilitata.

Infine i telespettatori potranno rivedere dal principio il prime-time e tutti gli appuntamenti di day-time dell’”Isola dei Famosi” già iniziati.

Isola dei Famosi 2021 sui social

L’ Isola dei Famosi 2021 torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #Isola, con cui oltre ad essere sempre aggiornati sulle news dalle spiagge, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade. I social coinvolti nel reality sono Facebook facebook.com/isoladeifamosi, Twitter @IsolaDeiFamosi e Instagram @isoladeifamosi.

