Madagascar 2 Via Dall'Isola è il film stasera in tv.

Madagascar 2 Via Dall’Isola film stasera in tv 8 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Madagascar 2 Via Dall'Isola è il film stasera in tv sabato 8 maggio 2021 in onda in prima serata su Italia 1.

Madagascar 2 Via Dall’Isola film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Madagascar: Escape 2 Africa

USCITO IL: 19 dicembre 2008

GENERE: Animazione

ANNO: 2008

REGIA: Eric Darnell, Tom McGrath

CAST: Ale & Franz, Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Alec Baldwin

DURATA: 89 Minuti

Madagascar 2 Via Dall’Isola film stasera in tv: trama

I pinguini convincono Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo ad abbandonare il Madagascar per tornare all’amato Zoo di Central Park di New York. I nostri amici animali dovrebbero servirsi di un aereo costruito alla bella e meglio. In un primo tempo tutto sembra funzionare e l’aereo prende quota ma ben presto cominciano i problemi, l’areo comincia a cadere a picchio e il gruppo di animali precipita nel bel mezzo della selvaggia Africa nera.

Non ci vuole molte per mostrare al gruppo di animali che tra la vera giungla e quella finta dello zoo ci sono delle differenze abissali. La loro stessa sopravvivenza diventa una vera incognita anzi una mera illusione. Con il passare dei giorni il gruppo si abitua alla nuova realtà scoprendo che l’Africa potrebbe essere un gran bel posto in cui vivere..

Madagascar 2 Via Dall’Isola film stasera in tv: curiosità

Si tratta del seguito del film di successo Madagascar.

In originale il cast dei doppiatori è davvero stellare con Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Alec Baldwin e Will.i.am.

Tra le voci italiane spiccano quelle del duo comico Ale & Franz.

Madagascar 2 Via Dall’Isola streaming

Madagascar 2 Via Dall’Isola streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Madagascar 2 Via Dall’Isola film stasera in tv: trailer

