Original Sin è il film stasera in tv con Antonio Banderas e Angelina Jolie. Scopri cast, trama, curiosità e dove vederlo in streaming.

Original Sin è il film stasera in tv sabato 8 maggio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Michael Cristofer ha come protagonisti Antonio Banderas e Angelina Jolie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Original Sin film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 novembre 2001

GENERE: Drammatico

ANNO: 2000

REGIA: Michael Cristofer

CAST: Antonio Banderas, Angelina Jolie, Thomas Jane, Jack Thompson, Gregory Itzin, Allison Mackie, Joan Pringle, Cordelia Richards, James Haven, Pedro Armendariz Jr.

DURATA: 116 Minuti

Original Sin film stasera in tv: trama

Luis Varga (Antonio Banderas) è un mercante di caffè ricco e bello al quale, per essere veramente felice, manca solo una moglie. Decide così senza troppi pensieri di sposare la sensuale ed affascinante Julia (Angelina Jolie) la cui identità però è circondata da un alone di mistero. Luis e’ follemente innamorato di Julia ma un giorno scopre che lei e’ fuggita con i suoi soldi e che in realtà l’identità della donna è falsa. Luis è così costretto ad indagare sul suo passato e viene a sapere che la donna che ama nasconde un segreto.

Original Sin film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake del film La mia droga si chiama Julie del 1969 diretto da François Truffaut.

Il film, così come l’originale argentino, sono basati sul romanzo Waltz into Darkness del 1947 di Cornell Woolrich.

Original Sin streaming

Original Sin streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Original Sin film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

