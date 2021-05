Tata Matilda e il grande botto è il film stasera in tv domenica 9 maggio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tata Matilda e il grande botto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Nanny McPhee and the Big Bang

USCITO IL: 4 giugno 2010

GENERE: Commedia, Family, Fantasy

ANNO: 2010

REGIA: Susanna White

CAST: Emma Thompson, Ralph Fiennes, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Maggie Smith, Asa Butterfield, Daniel Mays, Bill Bailey, Nonso Anozie, Sam Kelly

DURATA: 109 Minuti

Tata Matilda e il grande botto film stasera in tv: trama

La signora Green non ne può proprio più sia dei suoi tre figli, Norman, Megsie e Vincent, che sono sempre a litigare tra loro, sia di aspettare suo marito Rory che è al fronte e di cui non si hanno notizie da mesi. Gestire una fattoria da sola è veramente dura. Il cognato Phil si fa sempre più insistente nel proporsi come acquirente di una metà della fattoria di famiglia di proprietà di Rory. Anche la signora Docherty, la sua datrice di lavoro, ha dei comportamenti moto strani nei suoi confronti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A complicare la situazione arrivano dalla grande Londra due altezzosi nipoti londinesi, Celia e Cyril Gray, per passare un un po’ di tempo alla fattoria. Per finire a disturbare la signora Green c’è anche il guardiano del villaggio, il signor Docherty, che continua a parlare di una fantomatica bomba che potrebbe casualmente cadere sulla sua proprietà. Basta! la signora Green non ne può proprio più. Per fortuna c’è una persona che ancora può darle una mano: Tata Matilda.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tata Matilda e il grande botto film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dai libri della scrittrice inglese Christianna Brand ed è il sequel di Nanny McPhee – Tata Matilda.

Il cameo di Ralph Fiennes è stato girato in due giorni.

Maggie Smith, Emma Thompson, Ralph Fiennes e Rhys Ifans hanno in seguito tutti partecipato ai film di Harry Potter.

Tata Matilda e il grande botto streaming

Tata Matilda e il grande botto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tata Matilda e il grande botto film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili