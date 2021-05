BUONGIORNO MAMMA QUARTA PUNTATA. Mercoledì 11 maggio 2021 torna su Canale 5 la nuova fiction con protagonista Raoul Bova. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Buongiorno mamma quarta puntata: trama e anticipazioni 11 maggio 2021

Buongiorno mamma quarta puntata. Guido indaga su Agata, mentre la ragazza organizza una festa a sorpresa per il suo compleanno, provocando in lui un’inaspettata reazione. Un evento drammatico del passato ci porta a scoprirne la ragione. Nel presente, Francesca non riesce più a controllare la sua forte attrazione per Armando, mentre Sole riceve inaspettate attenzioni da Federico. Nel frattempo Guido si trova costretto a prendere una decisione delicata che riguarda Agata: cosa è disposto a fare per proteggere la sua famiglia? Agata non sa come informare i ragazzi che deve lasciarli. Guido, intanto, si avvicina sempre più a Miriam, dopo aver scoperto un segreto nel passato della collega. Agata, a sua volta, si riavvicina a Vincenzo, ma non sa che anche lui nasconde qualcosa. Francesca viene messa alle strette da Armando mentre Jacopo deve capire quali siano i suoi sentimenti per Greta. Ma un evento imprevisto stravolge le vite di tutti…

Buongiorno mamma streaming

Buongiorno mamma streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

