After film stasera in tv 12 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

After è il film stasera in tv mercoledì 12 maggio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

After film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 11 aprile 2019

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2019

REGIA: Jenny Gage

CAST: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Dylan Arnold, Peter Gallagher, Meadow Williams, Inanna Sarkis, Samuel Larsen, Pia Mia

DURATA: 100 Minuti

After film al cinema: trama

Tessa è una studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.

After recensione

Fin dalle prime scene è chiarissimo allo spettatore il filo conduttore su cui si basa il film: il passaggio dall’adolescenza alla prima vita da adulto del tipico “teenager americano”. Questo genere è stato super utilizzato a partire dagli anni ’80 e ancora oggi macina successi al botteghino. Non da meno sarà After, che fin da subito richiama un parallelismo marcato con la saga di Twilight. Tessa come Bella vive una vita ordinaria, fino a che non conosce Hardin Scott che le fa mettere tutto in discussione. Proprio come il tenebroso Edward Cullen, anche il giovane è attraente e “hot”. Ma non solo, infatti l’autrice si è ispirata a un’altra celebre saga libraria/cinematografica: Cinquanta Sfumature. Il personaggio di Tessa prende infatti forma tenedo a mente un incrocio teen tra Bella Swan e Anastasia Steele.

Se però Twilight portava sul grande schermo una sorta di castità ereditata dai libri di Stephenie Meyer, After promette allo spettatore fin dal trailer scene più piccanti, in linea con la fan fiction scritta da Anna Todd. Inoltre la produzione ha ben pensato di strizzare l’occhio ai fan più accaniti, riproponendo nella trasposizione cinematografica le scene più amate. Sicuramente è un film che piacerà molto ai teenager, a cui è rivolto per la maggior parte, e ci aspetta sicuramente una nuova saga con capitoli successivi.

After film stasera in tv: curiosità

Il film si basa sul romanzo best seller omonimo di Anna Todd, che è diventato un fenomeno sensazionale come fan fiction su Wattpad.

La protagonista Josephine Langford è la sorella minore di Katherine Langford, celebre Hannah Baker di Tredici – 13 Reasons Why.

Hero Fiennes Tiffin è nipote dei due attori Joseph e Ralph Fiennes. Quest’ultimo ha interpretato Voldemort nella saga di Harry Potter, tanto che il nipote partecipò come giovane Tom Riddle in Harry Potter e il principe Mezzosangue.

Il personaggio di Hardin è ispirato a Harry Styles dei One Direction, di cui l’autrice Anna Todd è fan sfegatata.

After streaming

After streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

After film stasera in tv: trailer

