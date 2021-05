Poveri Ma Ricchissimi è il film stasera in tv mercoledì 12 maggio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Poveri Ma Ricchissimi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Poveri ma ricchissimi

DATA USCITA: 14 dicembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Fausto Brizzi

CAST: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani, Tess Masazza, Kai Portman, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro

DURATA: 97 minuti

Poveri Ma Ricchissimi film stasera in tv: trama

La famiglia Tucci dopo la vincita di 100 milioni di euro dell’anno scorso è sempre più ricca e non si accontenta più del lusso. Ora vuole entrare nel mondo della politica. Decidono di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia e dichiararsi Principato. Naturalmente a capo del nuovo paese c’è il capofamiglia Danilo Tucci con un nuovo look dalla pettinatura improbabile, con un solido conto in banca, ma soprattutto capace di fare più gaffes di Donald Trump.

Poveri Ma Ricchissimi film stasera in tv: curiosità

Il film è il sequel della commedia dello scorso Natale Poveri ma Ricchi .

. Le musiche e le canzoni originali del film sono del gruppo romano Thegiornalisti.

A causa delle polemiche e delle accuse che hanno di recente colpito il regista Fausto Brizzi, la Warner Bross ha però “deciso di troncare ogni rapporto con il regista che non sarà associato alla promozione del film”. Ovviamente è riconosciuto il suo nome come regista nel rispetto delle norme del diritto di autore.

Dalla separazione artistica tra Massimo Boldi e Christian De Sica, entrambi fanno uscire a Natale il rispettivo cinepanettone. Esce infatti sempre giovedì 14 dicembre 2017 Natale da Chef di Boldi . Leggi trama e recensione.

Poveri Ma Ricchissimi streaming

Poveri Ma Ricchissimi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Poveri Ma Ricchissimi recensione

Il cast presenta attori eccezionali che sono ben affiatati tra loro visto l’ottimo lavoro fatto con il primo film Poveri ma Ricchi dello scorso anno. La trama racconta una storia nuova che si intreccia con la precedente con una certa originalità. I ritmi comici sono buoni e la storia èp ben raccontata e divertente. Come sempre vengono presi di mira i caratteristici personaggi della periferia romana, ma vengono rappresentati non solo in maniera comica ma con l’aggiunta di una dose di umanità e persino tenerezza. Commedia divertente che fa sorridere e anche ridere di gusto attraverso un fuoco di fila di battute ad alto tasso comico. Poveri Ma Ricchissimi è una divertente commedia con Christian De Sica e Enrico Brignano. Come sempre vengono presi di mira i caratteristici personaggi della periferia romana, ma vengono rappresentati non solo in maniera comica, ma con l’aggiunta di una dose di umanità e persino tenerezza. Commedia divertente che fa sorridere e anche ridere di gusto attraverso un fuoco di fila di battute ad alto tasso comico.

Poveri Ma Ricchissimi film stasera in tv: trailer

